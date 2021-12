Koning Willem-Alexander en gezin even samen voor feestdagen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren de feestdagen met hun drie dochters in huis. Prinses Alexia, die in Wales studeert, is voor de kerstdagen naar Nederland gekomen, zo is te zien op een foto die zaterdag door het koninklijk huis is gedeeld.

“De feestdagen zijn in aantocht: even weer samen thuis”, staat geschreven bij een kiekje waarop het hele gezin te zien is. Amalia, Alexia en Ariane staan, met de winterjas aan, naast hun ouders in Paleis Huis ten Bosch.

Alexia studeert sinds september aan het United World College of the Atlantic. Daar zal ze opgaan voor haar Internationaal Baccalaureaat. Het koningspaar zei in november nog geen gelegenheid te hebben gehad om hun dochter op te zoeken in Wales. De school was tot voor kort afgesloten van de buitenwereld om coronabesmettingen tegen te gaan. ,,Maar we hopen Alexia binnenkort in de buurt te treffen”, zei Máxima toen.

Op de sociale media-kanalen van het koninklijk huis plaatste de Rijksvoorlichtingsdienst op 30 augustus een foto van Alexia, bepakt en bezakt en met een mondkapje in haar hand op weg naar Wales. De foto werd gemaakt door koning Willem-Alexander.

Bij de fotosessie voor de vakantie gaf Willem-Alexander aan het jammer te vinden dat hij, vanwege de reisbeperkingen, niet met Alexia rond heeft kunnen kijken in Wales. Zijn dochter wordt in Wales jaargenoot van de Spaanse kroonprinses Leonor, die dezelfde opleiding gaat volgen. Willem-Alexander verklaarde bij de fotosessie dat de toekomstige Spaanse koningin onder een schuilnaam toelatingsexamen deed en dat haar ware identiteit pas aan het einde van de selectieprocedure aan het licht kwam, toen ze op gesprek moest komen. Ook voor de Oranjes was het een grote verrassing dat Alexia een andere prinses treft in Wales.

