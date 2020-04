Koning Willem-Alexander viert digitale Koningsdag thuis

Gedurende de dag deelt het koninklijk gezin beelden van hun viering van Koningsdag, onder meer via de televisie en sociale media en het platform koningsdagthuis.nl. Om 16.00 uur sluit de koning de viering van Koningsdag af door het glas te heffen tijdens de nationale toost. Vanwege de coronacrisis is de viering in Maastricht dit jaar afgelast.



De Oranjebond is vereerd met de digitale bijdragen van het koninklijk gezin aan de alternatieve viering. ,,De koning en zijn gezin hebben aangegeven maandag op Koningsdagthuis.nl aanwezig te zijn. De Oranjebond is vereerd met dit bezoek en vindt het een mooie aanmoediging voor iedereen om thuis te blijven en mee te doen aan deze unieke vorm van Koningsdag”, reageert Pieter Verhoeve, voorzitter Koninklijke Vereniging van Oranjebonden.



,,Juist in deze coronatijd waarin verdriet en vreugde hand in hand gaan, hebben we behoefte aan saamhorigheid. Via de website kunnen we in Nederland Koningsdag toch in verbondenheid thuis vieren”, zegt Verhoeve. ,,Dat kan door een felicitatie aan de koning, een woord van steun voor mensen die het zwaar hebben, een mooi lied of de groeten aan je familie aan de andere kant van Nederland.”