Koningin Máxima gekleed in trendy broekrok van Belgische modehuis Natan

updateKoningin Máxima (47) draagt vandaag tijdens Koningsdag in Amersfoort een zandkleurige combinatie van het Belgische modehuis Natan. Het gaat volgens modekenner Josine Droogendijk - gespecialiseerd in de kledingkeuze van de Oranjes - om een culotte, oftewel een opgehipte broekrok, met bijpassende, gedecoreerde top en schuine hoed. ,,De culotte is de trend van dit moment”, aldus Droogendijk.

De schuine hoed laat, zo stelt Droogendijk, keurig volgens het protocol de linkerkant van het gezicht onbedekt. ,,Volgens de etiquette uit vervlogen tijden hoort een vrouw rechts van de man te zitten of lopen, en door deze hoedenregel kunnen man en vrouw elkaar dan goed aankijken, ondanks de hoed.” De tas die Máxima draagt - een zogenoemde clutch - is van fashionlabel A Bag with a story en gemaakt van gerecyclede en duurzame materialen die onder goede arbeidsomstandigheden worden verwerkt tot mode-items. Het tasje is gemaakt van onder meer textielresten van een dekbeddenfabrikant. De schuine hoed die Máxima draagt is van de hand van de Begische hoedenmaakster Fabienne Delvigne, die geregeld hoeden ontwerpt voor de vorstin, en bestaat uit bananenvezels in combinatie met zijde.

Zo’n beetje driekwart van Máxima’s kasten hangt inmiddels vol met werken van het Belgische modehuis dat sinds 1983 in handen is van couturier en baron Edouard Vermeulen (62). Natan kleedt heel wat leden van koninklijke families zoals koningin Paola, koningin Mathilde en koningin Máxima die van hem een heel palet aan jurken, pakjes en broeken in allerlei stoffen, kleuren en lengtes bezit.

Natan is niet alleen één van de favoriete modehuizen van koningin Máxima. Ook prinses Laurentien (52), sinds 2001 de echtgenote van prins Constantijn, shopt er graag. Haar trouwjurk was van de hand van Edouard Vermeulen die in België officieel hofleverancier is.

