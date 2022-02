Koningin Máxima: ‘Iedereen verlangt ernaar weer bij elkaar te komen’

Willem-Alexander en Máxima kregen het fonds 20 jaar geleden aangeboden in de Amsterdam Arena, als geschenk van de Nederlandse bevolking. Sindsdien ondersteunt het Oranje Fonds sociale initiatieven in het koninkrijk en brengen de Oranjes daar regelmatig werkbezoeken aan. Vanwege de coronapandemie worden die bezoeken sinds twee jaar veelal digitaal afgelegd. ,,We hebben wel projecten bezocht, maar dan virtueel,’’ vertelde de koning in paleis Huis ten Bosch. ,,Dat kan nooit een vervanging zijn voor het echt ontmoeten van mensen. Wij zijn toch kuddedieren, we willen elkaar blijven zien.’’ Koningin Máxima vulde aan: ,,Ik denk dat iedereen ernaar verlangt gewoon fysiek weer bij elkaar te komen.’’

Willem-Alexander en Máxima keken terug op meerdere werkbezoeken die ze als beschermpaar van het Oranje Fonds de afgelopen jaren brachten aan initiatieven in Nederland en op Curaçao. Zo was de koning in 2015 in Hengelo, om het initiatief Ervaringsmaatjes van Stichting Informele Zorg Twente te bezoeken. Daarin worden kinderen en jongeren die als mantelzorger fungeren voor een ziek familielid, gekoppeld aan maatjes die zelf ook mantelzorger zijn of zijn geweest. ,,Hier heb ik zelf veel van geleerd,’’ vertelde de vorst. ,,Dat kinderen - kleine kinderen zelfs - als mantelzorgers dienen voor zieke ouders, broertjes en zusjes. En hoe belangrijk het is dat ze er even tussenuit kunnen en kunnen praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Ik was echt aangedaan toen ik dit project had bezocht.’’