Koningsdagconcert-looks van prinsessen vol lof ontvangen: ‘Amalia's tasje is gewoon van ASOS’

Modejournaliste Josine Droogendijk, bekend van haar blog modekoninginmaxima.nl, is niet compleet verbaasd over de komst van de prinsessen. ,,Dit was dan ook niet zomaar een Koningsdagconcert. Het is het tienjarig jubileum van koning Willem-Alexander en, met optredens van onder anderen Davina Michelle en rapper Winne, ook een show die aansluit bij hun leeftijd.”



Amalia (19) droeg voor de gelegenheid een donkerblauwe jurk met bijpassende mantel. Droogendijk prijst Amalia om de keuze voor de kleur. ,,De laatste tijd zagen we haar veel in vrolijke kleuren, zoals toen op de Antillen. Maar voor deze avond koos zij een rustige basis en geeft zij jeu aan haar look met opvallende accessoires. Haar fonkelende tas en schoenen in metallic zilver waren de eyecatcher.’’



De 16-jarige Ariane volgde haar zus in die stijl met een zwart broekpak van Sandro, gecombineerd met een zijden singlet, tas, oorbellen en nagellak in ivoorwit. De prinsesjes vormden een mooi contrast met hun moeder. Koningin Máxima droeg een rood gebloemde chiffon jurk van Rebecca de Ravenel met zwarte accessoires.