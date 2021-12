Koningspaar niet bij kampioensrace Max Verstappen

nieuwsuur Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars hebben woelig jaar achter de rug

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. De ene anchor van Nieuwsuur won de Sonja Barend Award voor het beste interview, de andere haalde namens de hele redactie de Zilveren Nipkowschijf op. Jeroen Wollaars (44) en Mariëlle Tweebeeke (50) werden zelf nieuws in een jaar dat nieuws belangrijker was dan ooit.

8 december