Koninklijk gezin luidt zomervakantie in met fotosessie na uniek halfjaar

Het gezin had de kleding vanochtend duidelijk op elkaar afgestemd, met alle leden van het gezin in blauwe en witte tinten. Vanwege de coronamaatregelen heeft de fotosessie een ander karakter en is het aantal fotografen dat wordt toegelaten kleiner dan voorgaande jaren. Dit om de afstandsregels beter te kunnen bewaken.

Aan het begin van het jaar was het de bedoeling dat de koninklijke agenda in het teken zou staan van de viering van 75 jaar bevrijding. Daarin pasten ook staatsbezoeken aan Duitsland en Indonesië, dat in 1945 onafhankelijk werd. Ook zou worden stilgestaan bij de 75e verjaardag van de Verenigde Naties.



De coronacrisis, die in de loop van maart na delen van Azië ook de rest van de wereld in zijn greep kreeg, maakte dat de meeste plannen in de ijskast moesten. Het staatsbezoek aan Indonesië in maart ging nog net door, waarbij al werd besloten geen handen meer te schudden. Daarna stond de agenda vrijwel geheel in het teken van corona.