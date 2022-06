Koninklijk gezin poseert weer voor media

Het is de eerste fotosessie sinds vorig jaar juni. In februari was er geen moment tijdens de wintersportvakantie in Lech. De Rijksvoorlichtingsdienst meldde destijds dat de Oranjes alleen nog op de foto wilden als het gezin compleet is. Ook stelde de RVD dat de fotosessies niet langer verbonden zijn aan winter- en zomervakanties. Prinses Alexia kon afgelopen winter niet mee naar Lech, vanwege haar studie in Wales.