Koninklijke familie viert Koningsdag 2024 in Emmen

In Emmen viert de koning zijn 57e verjaardag. Over de invulling van de dag wordt op een later moment meer bekend.

Dit jaar vierde de koning zijn 56e verjaardag in Rotterdam. Dat was ook zijn tiende Koningsdag.

