'Koninklijke' Rubens toch onder de hamer

De koninklijke familie moest volgens hen afzien van de miljoenenverkoop van de dure kunstwerken. Zo vroeg de directeur van museum Boijmans van Beuningen de Oranjes de werken niet te laten veilen. "Dit is niet de koninklijke weg."



D66 stelde zelfs vragen aan de regering over de kwestie, maar cultuurminister Ingrid van Engelshoven antwoordde dat het aan de eigenaar van een kunstwerk is om te bepalen of het wordt verkocht: "Er is geen aanleiding om voor de koninklijke familie een uitzondering te maken op algemeen gevolgde procedures." Premier Mark Rutte noemde de veiling 'een privékwestie".



3 miljoen euro

Het gaat om dertien tekeningen van oude meesters en twaalf kavels met Chinees porselein, serviesgoed en zilverwerk. En dus de tekening van Rubens (1577-1640). De geschatte opbrengst is 2,5 tot 3,5 miljoen dollar (2,2 tot 3 miljoen euro), zo staat in de catalogus.



Maar dergelijke verwachtingen van Sotheby's zeggen tegenwoordig niets. Een tekening van een jongeman gemaakt door Lucas van Leyden ging begin december bij Christie's in Londen voor bijna 11,5 miljoen Britse ponden ofwel bijna dertien miljoen euro van de hand, tien keer zoveel als van tevoren ingeschat.



Geen prijs te hoog

Kunstliefhebbers vrezen dat de tekening van Rubens alleen kan worden opgebracht door een (buitenlandse) verzamelaar voor wie geen prijs te hoog is. Zelfs met hulp van fondsen hebben Nederlandse musea zeer waarschijnlijk het nakijken.



De tekeningen die worden aangeboden stammen uit de fameuze kunstcollectie van Willem II (1792-1849) en zijn echtgenote Anna Paulowna, de dochter van de