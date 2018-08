Koos Alberts ligt na zware operatie blaaskanker nog steeds op intensive care

Volgens de familie van Alberts is tijdens de noodzakelijk operatie weliswaar het hele orgaan weggehaald, maar is nog altijd sprake van kwaadaardige cellen. De verdere behandeling hangt af van de mate waarin de ziekte is gevorderd. De komende dagen worden de uitslagen van onderzoeken verwacht, vertelt zijn dochter aan de Telegraaf. Zij stelt dat het naar omstandigheden goed gaat met haar vader.



,,Papa is in goede handen. We hopen natuurlijk het beste voor hem, maar kijken ook nuchter tegen de zaken aan. Je moet met z'n allen door, hoe naar het ook is op dit moment", aldus Christa (50) die rekening houdt met alle omstandigheden. ,,Je houdt, of je wil of niet, toch rekening met het ergste. Wat ellende betreft heeft mijn vader al heel wat meegemaakt. Hij heeft zich er altijd uitgevochten, niet door doemdenken, maar met een enorme levenslust en kracht.'' In juli verklaarde de zanger dat hij, als het weer wat beter met hem gaat, toch weer wil optreden.