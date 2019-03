Kopen Zonder Kijken is een totaal krankzinnig tv-programma, of toch niet?

video Aladdin ontmoet bloedmooie prinses Jasmine in nieuwe beelden

17:34 The Walt Disney Company heeft voor de derde keer op rij beelden vrijgegeven van het betoverende sprookje Aladdin, dat vanaf 22 mei in de bioscoop te zien is. In de ruim twee minuten durende trailer is onder andere te zien hoe de straatrat Aladdin als een blok valt voor de knappe prinses Jasmine. Hun ontmoeting op een markt in de havenstad Agrabah is het begin van een bloedstollend avontuur en meeslepende romance.