Kopen zonder Kijken-publiek lyrisch over ‘blij ei-koppel’: ‘Een verademing na al die jankende stellen’

Als de twee ontdekken dat ze in een keurige woonwijk in hun geliefde Amersfoort terecht komen, kunnen ze hun lol niet op. Wel 20 keer herhalen ze hoe blij ze zijn. ‘Een grote woonkamer, een hoekhuis, een grote tuin. Wat zijn we superblij!’, roept Daan uit. Zelfs de aanblik van het simpele toilet in de hal is ‘helemaal prima’. Caglayan kan haar tranen niet bedwingen. ‘Ik kan als ik wil zo de keuken in lopen. En geen schimmel in de badkamer, een toilet boven. O, wat fijn!’ Als Bob toch nog wat bouwbudget weet los te peuteren, worden de keuken en badkamer aangepakt en een extra slaapkamer gecreëerd. Caglayan is meer dan dankbaar. ‘Dank jullie wel! We dachten aan een likje verf, dat het zo is geworden, is echt heel gaaf. We telden de dagen af dat we hierheen zouden gaan, dat we er nu écht zijn, is fantastisch.’ Volgens haar is ook haar peuter enthousiast over de verhuizing. ‘Als we vragen of hij blij is, dan antwoordt hij: ‘Ei, ei, ei’, dus hij krijgt het gelijk mee.’