Kopen zonder kijken-stel verwachtte voor verbouwing meer van aangekocht huis: ‘Even laten bezinken’

Ze hadden meer verwacht van hun aangekochte woning. Dat is wat Wèralucië en Said maandagavond in een nieuwe aflevering van Kopen zonder kijken bekenden aan presentator Martijn Krabbé. Hun zorgen bleken ongegrond, want bij de onthulling van hun nieuwe, verbouwde stulpje konden ze hun ogen niet geloven. ,,Wow, kijk dan, de keuken’’, klonk het enthousiast.

De 34-jarige Wèralucië en haar vier jaar oudere partner Said kregen het de afgelopen jaren maar niet voor elkaar om het perfecte huis voor hun samengestelde gezin te vinden. Het probleem? De verschillende verlangens van de twee. Zo wilde Said graag een oprit en een grote tuin en gaf Wèralucië de voorkeur aan een kookeiland en een bad. En dan was er nog de locatie waar Wèralucië eisen aan stelde. Said vond het allemaal wel best, als de woning maar ergens in Midden-Nederland stond.

Uit de droom geholpen

Omdat het koppel er zelf niet uitkwam, was de komst van het team van Kopen zonder kijken meer dan welkom. Maar Wèralucië en Said werden al snel door makelaar Alex van Keulen uit de droom geholpen. Hun budget van 550.000 was meer dan prima, maar het eisenpakket maakte de zoektocht een stuk moeilijker. Zo wilde het stel een woning van minimaal 135 vierkante meter in een kindvriendelijke wijk, met minimaal vier slaapkamers (maar het liefst vijf) en dat in de omgeving Amersfoort, Harderwijk, Nijkerk, Huizen en Blaricum.

Van Keulen startte zijn zoektocht en vond uiteindelijk een gemoderniseerde woning in Harderwijk, waarvan hij dacht dat Wèralucië en Said er gelukkig van zouden worden. Maar toen de tortelduifjes voor het eerst een rondleiding in hun nieuwe huis kregen, droop de teleurstelling van hun gezichten. De slaapkamers waren niet bepaald naar hun zin en ook de badkamer vonden ze relatief klein. ,,Ik moet het denk ik nog even laten bezinken’’, zei Wèralucië tegen presentator Martijn Krabbé. Die peilde of ze stiekem meer hadden verwacht van het huis. ,,Ja. Gek genoeg wel’’, bekende ze.

Volledig scherm Wèralucië en Said in Kopen zonder kijken. © RTL

Verbouwen

Gelukkig was er nog 60.000 euro over om te verbouwen. Krabbé had het stel ondertussen wat moed ingesproken, terwijl bouwkundige Bob Sikkes aan de slag ging. Hij besloot de ruimte om de trap heen dicht te maken met schuifdeuren, plaatste een joekel van een zwarte keuken met kookeiland en liet een tweede badkamer inbouwen. Maar de uitdaging lag volgens Bob vooral bij de slaapkamers. Er moesten namelijk niet vier kinderkamers, maar vijf kamers komen, zo werd duidelijk nadat Wèralucië en Said bekendmaakten opnieuw een kleine spruit te verwachten.

Op de dag van de onthulling waren Wèralucië en Said op van de zenuwen. Zou het huis wel naar hun zin zijn? En hoe zou het probleem met alle ruimtes zijn opgelost? Bij binnenkomst verscheen er een grote glimlach op hun gezicht. De ene ‘wauw’ na de andere 'wauw’ volgde en toen ze hun droomkeuken zagen twinkelden hun ogen. Ook de bovenverdieping viel in de smaak. ,,Dit is wel echt heel mooi gedaan’’, jubelde Wèralucië.

Dat er nog geen aparte kamer voor de toekomstige baby was, was volgens styliste Roos Reedijk niet het grootste probleem. Het wiegje van het kindje kon voorlopig in de inloopkast van Wèralucië staan, was haar idee. En mocht er later behoefte zijn aan een aparte kamer, dan moesten er concessies worden gedaan. ,,Er kan nog geruild worden hier in huis.’’

Wèralucië en Said blikten tevreden terug op hun avontuur. ,,Het huis is echt supermooi geworden.’’

Volledig scherm Kopen zonder kijken. © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: