Koppels gaan elkaar ontmoeten in nieuw seizoen Married at First Sight

Net als afgelopen seizoen zal Married at First Sight ook in 2021 op maandag- en dinsdagavond worden uitgezonden. De presentatie is wederom in handen van Carlo Boszhard. Het zogenaamde ‘koppelsweekend’ is een nieuwe element in het programma.



In de laatste week van het liefdesexperiment worden de stellen, onder begeleiding van de experts, aan elkaar voorgesteld tijdens dit speciale weekendje weg. Ze worden dan geconfronteerd met elkaars ervaringen en zoeken steun bij elkaar. De bedoeling is dat de stellen gaan nadenken over hun eindbeslissing een week later, waar ze moeten bepalen of ze getrouwd blijven of niet. De experts, maar ook de medekandidaten helpen elkaar om bij de finale de juiste keuze te maken.



In de laatste aflevering (te zien op dinsdag 23 februari) ronden de deelnemers het experiment af door hun eindbesluit kenbaar te maken: blijven ze gelukkig getrouwd of leveren ze hun ringen in en gaan ze scheiden? In de nieuwe reeks worden zes stellen gevolgd.