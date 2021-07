Kort geding ID&T tegen de overheid is voorlopig van de baan

Het kort geding van ID&T tegen de overheid gaat morgenochtend niet door, maar is nog niet definitief van de baan. Dat melden ingewijden aan deze site. De festivalorganisator en initiatiefnemer gaat samen met een dertigtal andere festivals verder in gesprek met de overheid over (compensatie voor) de weer aangescherpte coronamaatregelen.