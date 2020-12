Kort geding om ‘bewijs van mishandeling door Johnny de Mol’ afgeblazen

Koningin Elizabeths kleindoch­ter Zara (39) zwanger van derde kind

15:15 Zara Tindall, de kleindochter van de Britse koningin Elizabeth en de oudste dochter van prinses Anne, is in verwachting van haar derde kindje. Dat maakte haar man Mike Tindall bekend in zijn podcast The Good, The Bad & The Rugby.