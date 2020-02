Kou hangt in de lucht tijdens laatste ontmoeting Henk en Chantal (Married at First Sight)

Chantal sprak haar echtgenoot na aankomst in Nederland niet meer. Die wens had ze wel, maar ze kreeg daar ‘geen reactie op terug’. De Brabantse trucker Henk nam bewust voor de laatste opnames - het eindgesprek met presentator Carlo Boszhard en twee liefdesexperts - afstand van zijn match. ,,Ik zit eigenlijk wel goed zo’', zei hij, terwijl hij plaatsnam op het puntje van de bank.



Voor Henk was boosheid een groot woord, maar hij had zeker ‘gedachtes’ bij zijn korte huwelijk. ,,Ik voel me genaaid. Chantal is niet eerlijk. Ze heeft het nooit eerlijk een kans gegeven. Had dan ‘nee’ gezegd!’’



Daarmee doelde de kandidaat op de twijfels die Chantal direct al bij het experiment had gehad. Volgens haar viel dat wel mee. Over het moment dat ze Henk voor het eerst zag: ,,Ik dacht: wat een leuke kop.’’ Maar het feit dat Henk ‘niet hoffelijk’ was geweest, deed bij haar al snel de das om. ,,Hij vindt dat prinsessengedrag. Als hij één keer de deur opendoet, dan zou ik het toch hebben gezien. Dan kan ik het de tweede keer zelf doen. Ik trek dat niet!’'