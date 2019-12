Kringloopdesigners Frank en Rogier stoppen met Paleis voor een Prikkie op SBS

Volgens Frank en Rogier kwam er na vier seizoenen ‘Paleis’ ‘een moment van bezinning'. ,,En juist op dit moment kwam er een creatief aanbod van RTL om daar andere programma's te genereren. Het is fantastisch dat RTL ons deze extra uitdaging biedt’’, laten ze weten in een verklaring.

Programmadirecteur Peter van der Vorst is blij met Frank en Rogier in zijn team. ,,Het zijn authentieke en warme persoonlijkheden met veel humor. Bovendien zijn ze ook nog eens heel deskundig op interieur en styling-gebied. Die combinatie zorgt ervoor dat ze garant staan voor echte feelgood-televisie, waar je met een brede glimlach naar kunt kijken.’’

Het is nog onbekend op welke shows Frank en Rogier zich gaan storten. Het duo tekende een contract van drie jaar en zal programma’s maken voor RTL4, RTL5 en Videoland. Van der Vorst: ,,Tijdens de enthousiaste gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd zijn er een aantal programma-ideeën voorbijgekomen waarmee we de komende tijd gezamenlijk aan de slag gaan.’’