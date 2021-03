Kritiek op steenrijke Kylie Jenner na oproep aan fans om geld te doneren aan make-upartiest

Anouk sneert naar Borsato: ‘Vrouwen­eman­ci­pa­tie vijftig jaar terugge­slin­gerd’

20 maart Anouk heeft gisteravond tijdens de halve finale van The Voice of Holland een flinke sneer uitgedeeld aan Marco Borsato. Zangtalent Nienke zong het nummer Dear Future Husband van Meghan Trainor, maar volgens de Haagse rockchick is die songtekst inmiddels gedateerd. ,,Ik snap dat het interview met Marco Borsato de vrouwenemancipatie vijftig jaar heeft teruggeslingerd”, counterde Anouk daarna.