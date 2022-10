KRO-NCRV houdt Spoorloos op de buis na mismatches: ‘Geen reden om te stoppen’

Gisteravond startte een nieuwe reeks van Spoorloos, 1,4 miljoen mensen keken naar de eerste aflevering. ,,We zien geen reden om het huidige seizoen stop te zetten”, stelt een woordvoerder. Naar aanleiding van de onthulling van Van der Spek gaf KRO-NCRV aan zestien zaken uit Spoorloos te onderzoeken. De omroep kan inmiddels twee ‘mismatches’ bevestigen van Nederlanders die in Colombia niet aan de juiste biologische ouders zijn gekoppeld. Het programma werkt samen met een Colombiaanse fixer wiens integriteit ter discussie staat. Van der Spek gaat in zijn uitzending van vanavond op zoek naar die fixer, genaamd Edwin Vela.

Twee andere matches zijn inmiddels wel bevestigd door dna-onderzoek. ,,De overige twaalf zaken gaan we opnieuw tegen het licht houden en indien gewenst en mogelijk bieden we de betrokkenen alsnog een dna-test aan”, aldus KRO-NCRV.

Dna-test

De omroep doet sinds 2019 ‘standaard een dna-test bij al de zoektochten’. Van der Spek doet dat al veel langer en vraagt zich af waarom dat niet eerder is gebeurd. Daarover verklaart KRO-NCRV nu: ,,Sinds 2000 test Spoorloos op dna. In het begin enkele keren per jaar bij gevallen van twijfel, in de loop van de tijd steeds vaker. Vanaf 2019 testen we altijd op dna. Voorheen was het testen op dna nog een zeer tijdrovend proces dat voornamelijk ingezet werd bij de forensische opsporing.”



,,In de loop van de jaren werden dna-testen beter toegankelijk voor consumenten en ging Spoorloos frequenter testen. We kunnen nu vaak testen met wangslijm in plaats van bloed. Dat laatste werd bijvoorbeeld in veel Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen niet wenselijk geacht door moeders. Dna-monsters strandden vaak bij de douane en kwamen het land niet eens uit. Sinds 2019 wordt standaard, bij alle zaken, het dna getest.”

Zorgvuldigere screening

Spoorloos werkt in landen met plaatselijke correspondenten. Dat zijn mensen die vaak een netwerk hebben in de lokale adoptiewereld. ,,Voor het veldwerk in ver gelegen of meer gevaarlijke gebieden, huren onze correspondenten soms ook lokale mensen in die op zoek gaan. We zullen de screening van deze lokale mensen in de toekomst nog zorgvuldiger doen”, voegt een woordvoerder nog toe. Met de mensen die verkeerd gematcht bleken te zijn, is contact. De omroep biedt ‘hun zo nodig en waar we kunnen ondersteuning’.

Vanavond (RTL 5, 20.30 uur) is de aflevering van Oplichters aangepakt te zien waarin Kees van der Spek dieper ingaat op de onthullingen rond Spoorloos.

