KRO-NCRV maakt nieuw muziekspektakel: Dagboek van een Herdershond

De musical is gebaseerd op de oude televisieserie die de KRO eind jaren 70 uitzond, over een jonge kapelaan die terechtkomt in een Limburgs dorpje. De hoofdrollen in de musicalversie op televisie worden gespeeld door Angela Schijf, William Spaaij en Nandi van Beurden. Acteur Thomas Cammaert zal tijdens de tv-registratie de hoofdrol van kapelaan Erik Odekerke spelen.

De voorstelling gaat bijna anderhalf uur duren en bevat nummers die ook in de musical te horen waren. De regie is in handen van David Grifhorst, die eerder ook voor KRO-NCRV het spektakel The Passion maakte. De omroep stopte na 2020 met het uitzenden van het stuk.

,,We gaan een heel nieuw live tv-spektakel maken waarmee we willen laten zien dat het verhaal van Limburg het verhaal van ons allemaal is”, stelt directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV. ,,We zien hoe een idealistische kapelaan de wereld van morgen eerlijker en liever wil maken. Ik ben trots dat we deze KRO-klassieker in een modern en fris jasje steken, zodat we jong en oud een prachtig verhaal over de kracht van saamhorigheid kunnen brengen.”

