KRO-NCRV zoekt vervanger voor zwangere Eva Jinek

Bedrijf Kim Holland maakt overdag seksfilm­pje op grasmat Malieveld

14:02 Een medewerker van pornoproducente Kim Holland is erin geslaagd op klaarlichte dag een dampend seksfilmpje te maken midden op de grasmat van het Malieveld in Den Haag. Zo'n actie in de openbare ruimte is in potentie strafbaar. Maar omdat niemand zich aan het gestoei stoorde of er aangifte van deed, maakt het Openbaar Ministerie er geen werk van.