Kruitvat dat elk moment kan ontploffen, actueler dan ooit door gebeurtenissen in Frankrijk

Jusqu’ici tout va bien Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadserie (Netflix)



Zij beschuldigt haar werkgever van discriminatie (‘jullie zijn kennelijk nog niet klaar voor een Arabische presentator’) en verplaatst haar camera om te laten zien dat het enige slachtoffer van de vermeende rellen een dode duif is. Haar optreden zorgt voor zoveel ophef dat zij een dag later tot haar verbijstering haar droombaan krijgt.

Zo begint de achtdelige serie Jusqu’ici tout va bien (Tot nu toe gaat alles goed) die door Netflix ook onder de titel Thicker than water wordt uitgezonden. De serie is een initiatief van de vertolkster van Fara, Nawell Madani, die een slimme formule bedacht om de problemen uit de banlieues aan te kaarten. Want ook de werkgever van Fara, 24 News, manipuleert het nieuws. Kan zij daar verandering in brengen?

Jusqu’ici tout va bien is zowel een sociaal verslag over achtergestelde wijken rond Parijs als een misdaadserie waarin de problemen met de drugshandel in deze contreien ook worden uitgelegd. De halfbroer van Fara is betrokken bij deze deals en brengt daarmee zijn inmiddels beroemde zus in een lastig parket.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Fara en haar zussen die hun broer uit handen hopen te houden van een niemand en nietsontziende drugsbende. Het schetsen van het leven van deze families - die schommelen tussen traditioneel en modern - geeft een scherp beeld van de dilemma’s waarmee deze vrouwen in hun dagelijks bestaan te maken hebben.

Jusqu’ici tout va bien heeft niet de impact van een klassieker als La Haine (1995), de eerste serieuze film over de banlieues. Toch is de reeks actueler dan ooit gezien de recente gebeurtenissen in Frankrijk. Door de handig gedoseerde spanning die uitmondt in enkele dramatische gebeurtenissen in de directe omgeving van Fara krijgt de kijker inzicht in deze explosieve wereld, een kruitvat dat elk moment kan ontploffen. (Ab Zagt)

