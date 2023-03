We komen om in de talkshows momenteel. De ene show doet het beter dan de andere en de ene host is scherp, de ander is gezellig en een derde zorgt juist voor entertainment. Wat wil de kijker? ‘Het is een kwestie van tijd dat er na Humberto en Hlf8 weer een talkshow verdwijnt!’

Verder staat het panel stil bij Het Verhaal van Vlaanderen met Tom Waes, dat niet bijster goed scoort, Arcadia heeft ook tegenvallende kijkcijfers en bij Vandaag Inside valt Sam Hagens in voor Wilfred Genee. Angela de Jong licht zijn rapportcijfer 4 toe.

Het radiohoekje is terug van weggeweest en daarin aandacht voor de Publieke Tribune van Coen Verbraak. En Down The Road (niet die van Gordon) staat in Angela’s Etalage.

Volledig scherm Humberto op zaterdag © RTL