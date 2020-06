Kylie Jenner (22) is ‘s werelds bestbetaalde ster

finale The Voice Kids Ayoub Maach: ‘Schoolle­ven botste met optredens als mi­ni-idool’

7:02 Zanger Ayoub Maach is met pas 20 jaar al een veteraan als het aankomt op The Voice Kids en The voice of Holland. Zijn lessen aan de jonge talenten die vanavond strijden om de winst in de finale van The Voice Kids. ,,Blijf zingen, maar verlies school niet uit het oog.”