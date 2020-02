Kylie Jenner en Travis Scott weer samen

Kylie en Travis, die eigenlijk Jacques Webster heet, waren sinds het voorjaar van 2017 bij elkaar. De twee kregen een dochtertje: Stormi. Toch liep hun relatie op de klippen: Jenner bevestigde in oktober min of meer uit elkaar te zijn met de Highest in the Room-rapper. Ze sprak toen over een vriendschap in een bericht dat ze op sociale media deelde. ‘Travis en ik kunnen goed met elkaar opschieten en onze focus ligt nu op Stormi! Onze vriendschap en onze dochter zijn prioriteit.’



De twee lijken elkaar nu toch weer te hebben gevonden, zo blijkt uit haar Instagram Stories. De 22-jarige Jenner, die met haar cosmeticabedrijf de jongste miljardair ter wereld werd, deelt foto's van twee jaar geleden tijdens een basketbalwedstrijd van The Houston Rockets. Daarop zijn de tortelduifjes onder meer op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl Scott in Jenners oren fluistert en zij verliefd naar hem kijkt.



Ook slingerde Jenner gisteren een foto de wereld in waarop ze gloednieuwe Nikes promoot. De schoenen zijn voortgekomen uit een samenwerking tussen Nike en, juist, Travis Scott.



Fans van de realityster reageren verbaasd onder foto’s van Jenner. ‘Wacht, zijn jullie weer een stelletje?’ en ‘Omg, ze zijn weer samen!', is een greep uit de reacties.