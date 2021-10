Kylie Jenner schokt volgers met ‘bloederige’ blootfoto: ‘Dit is duivels’

Aria Henk Poort: ‘Opera is niet voor de elitaire grachten­gor­del’

10 oktober Henk Poort is een van de juryleden in het nieuwe MAX-programma Aria, waarin talentvolle operazangers een aria zingen die wordt beoordeeld door grote namen uit het vak. ,,Er kleeft altijd een stempel aan opera, dat het elitair is en zware kost. Dat is helemaal niet het geval.”