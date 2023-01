La Lollo (95) omarmde én verzette zich tegen haar reputatie als seksbom

Italiaanse filmlegen­de Gina Lollobrigi­da op 95-jarige leeftijd overleden

De Italiaanse actrice Gina Lollobrigida is op 95-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau Ansa. Zij werd in de jaren 50 beroemd als actrice en werd al snel een sekssymbool. Later werkte ze ook als fotograaf en beeldhouwster.

13:35