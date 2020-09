Laat ik eens een keer lief zijn voor John de Mol en zijn secondanten

Trouwe lezers denken weleens dat ik een hekel heb aan SBS, Talpa of John de Mol, omdat ik zo vaak over die Heilige Drie-eenheid schrijf. Maar niets is minder waar. Ik ben dol op ze, vanwege de niet aflatende inspiratie die ze bieden. Daarom wil ik vandaag iets terugdoen. Ik heb een programma bedacht dat John gratis mag hebben. Er hoeft niet eens een bedankje op de aftiteling.