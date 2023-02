Laat Linda maar boos worden als ik zeg dat ze gek is om de grootste viezerik van Hilversum terug te nemen

Producent bevestigt vervolg I am legend

Er wordt inderdaad gewerkt aan een vervolg op de film I am legend uit 2007. Dat bevestigt producent Akiva Goldsman in gesprek met entertainmentwebsite Deadline. Volgens de producent zal de film zich enkele decennia na het verhaal van de originele film afspelen. Michael B. Jordan en Will Smith zullen in het vervolg te zien zijn.