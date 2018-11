Laatste kaarten Zwarte Cross in kwartier uitverkocht

De organisatie hervatte vandaag de kaartverkoop van het festival die vorige week zaterdag door een overbelaste website chaotisch was verlopen. Daarvoor bood de organisatie eerder al excuses aan. Later bleek dat er door dubbele bestellingen nog 8000 kaarten waren overgebleven, die vanochtend alsnog werden verkocht.



Ditmaal verliep de kaartverkoop goed, mede dankzij voorzorgsmaatregelen zoals een digitale wachtrij. Nooit eerder was Zwarte Cross meteen uitverkocht. Dit jaar kwamen 220.000 bezoekers naar de Achterhoek en raakte het festival in maart uitverkocht. De komende editie is op 18, 19, 20 en 21 juli.