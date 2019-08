Laatste puntjes op de i: Maastricht en Rotterdam weer aan de slag voor songfestival

Lowlands heeft nog niets gehoord van A$AP Rocky: ‘We wachten de rechtszaak af’

15:29 Ook de organisatie van Lowlands is erg benieuwd naar de uitspraak in de mishandelingszaak van A$AP Rocky. De rapper, tegen wie een celstraf van zes maanden is geëist, hoort woensdag 14 augustus of hij de bak indraait. Zondag 18 augustus staat hij gewoon nog op als hoofdact op het affiche van het festival in Biddinghuizen.