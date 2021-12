Laatste Veronica Inside voor Johan Derksen: ‘Ik blijf zeggen wat ik vind’

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar toen Johan Derksen (72) twee decennia terug op televisie verscheen om over voetbal te praten, zei de regisseur: ,,Pak alsjeblieft je sigaar erbij.’’ ,,Roken moesten we, Hugo Camps en ik. Het moest zoveel mogelijk een stamtafelsfeer van een café hebben. We konden elkaar bijna niet zien van de rook in de studio’’, diept Derksen op.

Het was eind jaren 90. Johan Derksen was nog hoofdredacteur van Voetbal International, het toonaangevende voetbalblad. Bij het idee van een voetbalpraatprogramma op tv kwam eindredacteur Hugo Borst uit bij Derksen. ,,Hugo heeft mij erbij gehaald. Hij vond dat ik er wel geschikt voor was vanwege mijn zwart-witmening. Ik stond er eigenlijk niet om te springen, want dan zou ik mijn anonimiteit kwijt zijn. En ik móést af en toe al rennen in stadions vanwege mijn column.’’

Quote Ik weet nog dat de toenmalige directeur van RTL, Bert Habets , zei: ‘Praten over voetbal is passé.’ Een jaar later wonnen we de Gouden Televizier-Ring

Sigaar

Derksen ging er toch zitten, mét sigaar, in de studio van destijds RTL 5. Ruud ter Weijden was presentator, Camps, Derksen én Jan Mulder de gasten. Het programma groeide door de jaren heen uit tot een fenomeen. Met wisselende namen - Sport aan Tafel, Voetbal Insite, Voetbal International, Voetbal Inside en ten slotte Veronica Inside. Bij diverse omroepen - RTL5, Veronica - met andere presentatoren: Ruud ter Weijden, Barbara Barend en Wilfred Genee. En in verschillende samenstellingen. ,,Leuk vond ik dat eigenlijk helemaal niet zo, maar ik kreeg door dat het gratis promotie was voor ons blad. Het vergrootte de naamsbekendheid, zeker toen ik de titel van het programma kocht voor 300.000 euro. Toen heette het Voetbal International. Kon het logo twee keer anderhalf uur in beeld. Veel goedkoper dan de sterreclames. Ik weet nog dat de toenmalige directeur van RTL, Bert Habets , zei: ‘Praten over voetbal is passé.’ Een jaar later wonnen we de Gouden Televizier-Ring.”

Volledig scherm René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen. © Talpa

Aanvankelijk schoven ook gasten uit de voetbalwereld aan. ,,We hebben tientallen voetballers en trainers in de studio gehad. Marco van Basten, Frank Rijkaard, John van ’t Schip, Co Adriaanse, maar ook Kees Jansma, Freek de Jonge. Maar het werd pas echt leuk toen Genee, Gijp en ik bij elkaar kwamen. Dat werkte. René heeft een geheel eigen kijk en de lach aan zijn kont. Die heb ik niet en Wilfred al helemaal niet.’’

Vijandig

Ze gingen door de jaren heen van relletje naar relletje, maar de schare fans groeide. Even leek de chemie verdwenen na de Akwasi-rel van anderhalf jaar geleden. Genee stond lijnrecht tegenover Gijp en Derksen. ,,Het was echt vijandig. Het was menens’’, aldus Derksen, die wilde stoppen. ,,John de Mol heeft me toen aan mijn contract gehouden. Dat was zijn goed recht. Wilfred heeft toen een hoop nare publiciteit over zich heen gekregen, maar hij is weer helemaal terug. Net zo vervelend als voorheen. Een betere presentator is er ook niet. Wilfred is een meester in het ontlokken. In de verbale voorzetjes. Om je dingen te laten zeggen en als je dat eindelijk zegt, roept-ie: nou, nou, kan dat nou wel.’’

Derksen dacht afgelopen zomer dat hij ‘klaar was op televisie’. De Snor wilde alleen door in een dagelijks praatprogramma over ‘alles wat er ter tafel zou komen’. Het ‘voetbalgeneuzel’ was hij zat. ,,Maar Wilfred en René wilden dat aanvankelijk niet, dus ik hield ik er rekening mee dat dit het laatste jaar was. Tot we met De Oranjezomer elke dag op tv waren, twee uur lang. John de Mol wilde daarmee wel door en Wilfred en René ook. En het fijne: dit is maar een uurtje, hè. Nou, daarin kunnen we wel vlammen.’’

Quote Ik heb er vertrouwen in. Als de directie van Talpa ons tenminste met rust laat

Meningenshow

VI Vandaag gaat het programma heten dat straks elke werkdag op de buis is. ,,Gooi een onderwerp op tafel en wij komen er wel uit. Met onze invalshoeken, uiteenlopende meningen plus een extra gast kan dat heel vermakelijk worden. Het wordt geen talkshow, maar een meningenshow. Met iets minder voetbal, dus ik kan Willem II-RKC straks een keertje overslaan. Ik heb er vertrouwen in. Als de directie van Talpa ons tenminste met rust laat. Ik weet dat ze niet altijd blij zijn met ons, maar ik blijf zeggen wat ik vind. Dat is onze kracht. Het komt ontzettend ongeloofwaardig over als we wel kritisch zijn op de NPO en RTL en niet op onze eigen winkel.’’

Is er weemoed bij Derksen over het afscheid van het voetbalpraatprogramma? ,,Welnee. Het kabbelde voort. Ik zat op een gegeven moment elke keer op mijn horloge te kijken, hoelang nog? Nou, dan moet je wegwezen van tv. Maar ik ben trots dat wij met dit programmaatje uit de losse pols zolang overeind gebleven zijn.’’

Bekijk hieronder onze populairste video's op het gebied van Show & Entertainment.