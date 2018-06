Lady Gaga dolblij met eerste officiële filmrol in A Star Is Born

Echtgenoot tassenont­werp­ster Kate Spade reageert op haar overlijden

7:46 Andy Spade, de weduwnaar van de iconische tassenontwerpster Kate Spade (55), heeft via een statement gereageerd op de dood van zijn vrouw. Kate werd dinsdag in haar appartement in New York aangetroffen, nadat ze zichzelf van het leven beroofd had. Volgens Andy kampte ze al jaren met depressies en angsten.