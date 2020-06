Lady Gaga verplaatst tour naar zomer volgend jaar

Gaga zou eigenlijk deze zomer langs de stadions gaan, maar moest die concerten afblazen vanwege de coronacrisis. ‘We hebben hard gewerkt om de veiligste en snelste manier te vinden om deze show naar jullie te brengen, maar het belangrijkste is dat iedereen gezond is en dat we net zo samen kunnen dansen tijdens de shows als we altijd doen’, aldus de zangeres. ‘Ik kan niet wachten om jullie daar te zien. Blijf ondertussen thuis dansen.’



Het Chromatica Ball, genoemd naar haar nieuwe album, trapt nu volgend jaar juli af in Parijs. Ook stopt Gaga in onder meer Londen, Boston en Chicago. Een optreden in Nederland staat vooralsnog niet op het programma.