Lana del Rey neemt wraak: billboard voor nieuw album alleen in geboorteplaats ex

Zangeres Lana del Rey heeft een billboard dat haar nieuwe album aanprijst laten plaatsen in de geboorteplaats van haar ex-vriend Sean Larkin. ‘Er is er maar één en die is in Tulsa’, schrijft de 37-jarige Del Rey bij een foto van het billboard in de Amerikaanse plaats.

Het negende studioalbum van Lana del Rey komt op 10 maart 2023 uit en heet Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd. Het album is aangekondigd op 7 december, de verjaardag van acteur Sean Larkin. De eerste single, met dezelfde titel als haar nieuwe album, is begin december uitgekomen.

De zangeres deelde de foto op haar Instagramaccount, dat op privé staat. Zo privé is het account echter niet te noemen, want ze heeft ruim 2 miljoen volgers. De foto werd daarop veelvuldig gedeeld op sociale media.



In een ander bericht schrijft ze ‘het is persoonlijk'. De zangeres had met Larkin, die in het dagelijks leven politieagent is, van september 2019 tot het voorjaar van 2020 een relatie. Wat er tussen de twee is gebeurd en waarom Lana del Rey deze ‘persoonlijke’ actie doet, is onduidelijk.

Het nieuwe album is de opvolger van Blue banisters, dat in oktober vorig jaar verscheen. Een paar maanden daarvoor bracht Lana del Rey ook al een plaat uit: Chemtrails over the country club.

