Lancering Viaplay in Nederland ‘overtreft verwachtingen’

Het Zweedse concern stelt dat er in het eerste kwartaal van dit jaar in totaal 778.000 betalende abonnees bijkwamen in alle markten waar het bedrijf actief is. Nederland was goed voor het overgrote deel van de klantenaanwas, aldus NENT, dat daarbij geen precieze aantallen noemde. In totaal telt Viaplay bij zijn internationale divisie 1,2 miljoen betalende kijkers. Daarvan is Nederland de belangrijkste markt, laat het concern weten. Inclusief de Noordse thuismarkten telt Viaplay nu 4,8 miljoen betalende abonnees.