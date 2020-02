Langverwachte Friends-reünie mogelijk niet te zien in Nederland

Momenteel zijn HBO-producties in Nederland te zien via Ziggo Movies & Series. Of er plannen zijn om HBO Max hier te lanceren, weet ook Ziggo niet. Of de Friends-special mogelijk los via Ziggo beschikbaar komt, kan een woordvoerder eveneens niet zeggen. ,,Hierover is helaas nog niets bekend", aldus de zegsvrouw.

In Amerika heeft HBO alle rechten van de oude afleveringen van Friends binnengehaald. Deze zijn in Nederland voorlopig nog gewoon te zien op Netflix.