Last Christmas opnieuw bovenaan kersthitlijst Sky Radio

Hoewel Mariah Carey in 2019 haar eerste plaats moest afstaan, is zij wel de artiest met de meeste noteringen in de kerstlijst. De zangeres staat ook met Santa Claus Is Coming To Town (15) en Christmas (Baby Please Come Home) (30) in de Sky Radio Christmas Top 50. Een van de nieuwkomers in de lijst is Nielson met Kerstcadeau (41).