Laura Jansen hield PTSS over aan vluchtelingenhulp op Lesbos: ‘Drie jaar lang twintig uur per dag’

videoHoewel haar eigen gezondheid er flink onder heeft geleden, zet zangeres Laura Jansen (45) haar missie om vluchtelingen te helpen onverminderd voort. Aan haar lange verblijf op Lesbos hield ze een post-traumatische stress-stoornis over, maar Jansen bewees veerkrachtig te zijn en is nu zeer actief in Polen.

Drie jaar lang maakte ze krankzinnige werkdagen op het Griekse eiland Lesbos. Ze hielp in het holst van de nacht tientallen vluchtelingen aan land, gewoon omdat niemand anders dat deed. In de nieuwste mini-documentaire van videoplatform AD Play vertelt Jansen hoe ze tegen beter weten in doorging. ,,Drie jaar lang twintig uur per dag. Terwijl ik dacht: What the fuck doe ik hier, ik ben zo dom bezig. Ik heb geen skills, geen ervaring, mensen zijn onderkoeld of verwond, hebben medische hulp nodig. Maar als ik hier niet sta, staat hier blijkbaar niemand. Dus ik bleef.’’

Volledig scherm Laura Jansen omarmt op Lesbos een vrouw die is gevlucht uit Afghanistan en na een lange bootreis is aangekomen © Hollandse Hoogte / Redux Pictures

In een interview met ons zaterdagmagazine Mezza vertelde Jansen uitgebreid over die tijd op het vakantie-eiland, waar ze fysiek en mentaal veel te veel van zichzelf vroeg. Het leidde ertoe dat ze een jaar moest bijkomen. Dat deed ze in Berlijn, waar ze vooral in bed lag en intensieve therapie volgde voor de posttraumatische stress-stoornis die ze overhield aan wat ze allemaal zag op Lesbos. De dood van baby Lara van 9 maanden greep haar in het bijzonder aan, vertelt ze in de documentaire.

Polen

Inmiddels is Jansen alweer enige tijd betrokken bij een nieuw project: The Flying Seagulls. Die organisatie richt zich op kinderen in crisis en werkte al in tientallen landen. ,,We brengen die kinderen spel, kleur, magie, circus, muziek en beweging. We zetten in Polen een groot project op voor gevluchte kinderen uit Oekraïne. Vanaf september zullen we fulltime in Polen zijn en ik zet alles in om dat verhaal uit te dragen.’’

Op Lesbos komt Jansen nu niet meer, maar ze weet dat ‘nieuwe Laura’s’ zich daar nu net zo hard inzetten voor de vluchtelingen die nog altijd in het holst van de nacht arriveren in rubberen bootjes. Jansen blijft zich onverminderd inzetten voor de vluchtelingen, maar op een iets gezondere manier dan voorheen. Of zoals ze het zelf omschrijft: ‘Blijven vechten tegen dingen die niet kloppen, maar zonder jezelf kapot te maken.’

