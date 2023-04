Laura (Married at First Sight): Ik zat opgesloten in Cathalijnes huis met de gordijnen dicht

Zes maanden na de uitzending van de trouwshow Married at First Sight zijn Cathalijne Rampen en Laura Meulenbreuks nog altijd stapelverliefd op elkaar. Het was geen liefde op het eerste gezicht, de klik kwam later.

In weekblad Flair is Laura (27) eerlijk. Ze dacht dat ze gematcht zou worden aan een vrouw met een pak, maar de stoere 31-jarige Cathalijne koos toch echt een traditionele trouwjurk. De opluchting was groot toen Cathalijne een neuspiercing bleek te hebben.

,,Ik zou normaal gesproken niet op iemand afstappen die groter is dan ik’’, geeft ook Cathalijne, die het samen met haar liefje aandurfde om topless op de cover van het blad te verschijnen, toe. ,,Op een datingapp hadden we elkaar misschien weggeswipet, nu wisten we dat we niet voor niks waren gematcht.’’ Pas toen de camera's niet meer draaiden, ontstond de aantrekkingskracht. Laura: ,,Vanaf het eerste moment kon ik bij haar mezelf zijn. We begrijpen elkaar.’’ Zo zijn beide dames rommelkonten. ,,Dat soort dingen kan zorgen voor spanning in je relatie, maar omdat wij hier hetzelfde in zijn, begrijpen en accepteren we het van elkaar.’’

De periode tot aan de laatste aflevering van ‘MAFS’ vond het stel pittig. Hun relatie moest tot midden maart geheim blijven. ,,Maar het was ook wel lekker’’, zegt Cathalijne. ,,Met z'n tweeën wekenlang in onze eigen bubbel. We konden heel intiem, zonder drukte en prikkels van buitenaf, van elkaar genieten.’’ Laura zat met een pet op in de trein naar Rheezerveen, diep in Overijssel. Cathalijne appte haar als de kust veilig was. ,,'s Avonds reden we samen stiekem naar het bos, vierhonderd meter verderop, om met de hond een rondje te wandelen.’’

Laura zag het als een relatietest. ,,Ik heb dagenlang, met de gordijnen dicht, in Cathalijnes huis gewerkt en opgesloten gezeten. Een rondje wandelen in mijn pauze zat er niet in. Het heeft positief uitgepakt. We zijn stapelverliefd.’’ Cathalijne vindt het mooi dat ze een voorbeeld voor jonge meiden zijn. ,,Die door ons uit de kast durven komen. We worden er heel blij van dat we die meiden kunnen helpen. Jezelf in iemand herkennen is zo belangrijk.’’

