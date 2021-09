Laura Ponticorvo huilt de hele dag na bevalling: ‘Lijf vecht tegen vreselijke aandoening’

Mediapersoonlijkheid Laura Ponticorvo-Rijger (35) heeft drie dagen na haar bevalling in alle hevigheid last van zogenoemde kraamtranen. De youtuber is de hele dag aan het huilen en ‘vecht’ ook nog eens tegen de zwangerschapsvergiftiging waarmee ze onlangs werd opgenomen. ‘Ik zal rustig aan alles moeten verwerken.’

Laura beviel afgelopen dinsdag al na 34 weken van haar eerste dochtertje, Giulia. Hoewel het goed gaat met het meisje en Laura blij is, viel de afgelopen week haar zwaar.

Net toen haar verlof zou beginnen en ze haar huis wilde klaarmaken voor de kleine, kreeg ze te horen dat ze zwangerschapsvergiftiging heeft en in het ziekenhuis moest blijven. Daar hoopte ze in elk geval de 37 weken vol te maken. ‘Helaas gaf mijn lichaam op. Het was tijd. Tijd om mijn lieve Giulia en mijzelf te redden’, liet ze weten.

Een paar dagen later kan Laura het nog amper bevatten. ‘Ik heb begrepen dat je op dag drie na je bevalling de welbekende babyblues kunt voelen, oftewel kraamtranen’, schrijft ze op Instagram. Het is een veelvoorkomend fenomeen dat wordt veroorzaakt door onder meer hormonen en slaapgebrek. ‘Ik ben de hele dag aan het huilen en er gieren zo ongelooflijk veel emoties door mijn lichaam heen. En m’n lichaam is ook nog eens aan het vechten om van die vreselijke ziekte af te komen, die helaas nog niet weg is.’

Quote Ik ben gebroken, maar tegelijker­tijd heel gelukkig Laura Ponticorvo-Rijger

Van zwangerschapsvergiftiging wordt gesproken als tijdens de zwangerschap sprake is van een hoge bloeddruk, met mogelijk ernstige complicaties tot gevolg. Hoewel Laura weinig symptomen vertoont, is ze er dus nog niet bovenop. ‘Ik ben gebroken, maar tegelijkertijd heel gelukkig, maar kan het ook nog steeds allemaal niet echt geloven, wat er nu in zo’n korte periode is gebeurd. Dus ik probeer het nu weer eventjes los te laten en zal rustig aan alles moeten verwerken.’⁣

Bijzondere naam

Vandaag had Laura in elk geval iets te vieren: ze is drie jaar getrouwd met haar man Ryan Rijger. De bruiloft vond plaats op een ‘magische plek’ in Italië, nota bene Villa Giulia genaamd.

‘Nu, drie jaar later, hebben wij onze eigen Giulia al mogen vasthouden, onze prachtige sterke dochter, onze liefdesbaby’, schrijft ze. De hoop is dat het gezin op termijn naar Italië afreist. ‘We nemen onze Giulia mee naar de plek van de liefde, waar onze droom en wens is ontstaan van precies het meisje dat ze nu is! Onze kleine strijder die net als haar mama altijd zal vechten zodat we papa altijd trots kunnen maken.’

