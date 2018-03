Lauren Verster hoogzwanger op wereldreis in Nederland

VideoUren opgepropt in een vliegtuig zitten omdat je een andere cultuur wilt leren kennen? Het hoeft niet als je er geen zin in hebt. Een stapje over de grens is ook in Nederland namelijk zo gemaakt. Lauren Verster laat vanavond op NPO 3 zien hoe het moet. Hoogzwanger, dat ook nog.

Want zwanger, dat was Lauren (37) onmiskenbaar tijdens het eerste deel van de opnames van haar nieuwe programma Lauren! op Wereldreis in Nederland. Inmiddels zijn zij en haar vriend Jasper Diepeveen ouders van een kerngezond meisje. Leentje heet ze. Het ,,kleine aapje" is nu op de kop af twee maanden oud. De geboorte houdt Lauren overigens niet tegen om weer aan het werk te gaan. Leentje gaat op sommige draaidagen gewoon mee in de draagzak. ,,Gaat prima, en hoe gezellig.”

Leentje werd 29 januari geboren, waardoor de opnames van haar nieuwe programma (waar vier afleveringen van worden gemaakt) tijdelijk stil lagen. Maar écht met zwangerschapsverlof was Lauren niet. ,,Ik ben nooit helemaal los van mijn werk. Dat kan ik niet, en dat hoeft ook niet. Al doe ik het natuurlijk wel even rustiger aan. Ik ben door de geboorte wel een ander mens geworden. Je slaat gewoon een hele andere weg in. Echt, als ik dit had geweten had ik op mijn twintigste vier kinderen gemaakt. Ze brengt me elke dag weer in vervoering. Het is een enorm poezelige baby.”

Gastvrij

Quote Ik had het véél eerder moeten doen. Ze brengt me elke dag weer in vervoering. Lauren Verster De geboorte van Leentje maakte van haar een ander mens, vindt ze zelf. Maar ook haar bezoekjes aan al die verschillende culturen in Nederland, soms slechts op een kwartier rijden van haar eigen huis, zette haar tijdens de zwangerschap aan het denken. Ze ontdekte een enorme gastvrijheid, iets wat wij in Nederland volgens die de bezochte culturen nog wel eens missen. ,,Dat je bij ons de deur uit wordt gezet als er wordt avondgegeten, dat vinden ze in andere culturen werkelijk onbegrijpelijk. Of dat je eerst moet bellen voordat je langskomt, bij hen val je gewoon binnen.”



Het inkijkje liet haar ook beseffen hoe Hollands ze eigenlijk zelf is. ,,Stel dat mijn vrienden en familie elk moment met z’n allen kunnen binnenvallen en dan ook de avond blijven hangen? Aan zo weinig privacy zou ik toch ook wel moeten wennen.”

Soap

Van alle vier de landen die Lauren in Nederland aandoet (Ghana, Kaapverdië, Polen en Japan) maakten de Ghanezen in Amsterdam Zuidoost tot nu toe het meeste indruk. Misschien ook wel omdat zó dicht bij haar eigen huis zo’n andere cultuur te vinden is. ,,Ze hebben zelfs een eigen koning die hier gewoon in een flatje woont. Ze gaan naar hem toe voor allerlei soorten advies. Ook maken ze hun eigen televisie waar veel maatschappelijke thema’s aan bod komen, waar ze normaal niet over durven te spreken." Vooral het soapgenre is immens populair. Lauren mocht zelfs een rolletje spelen. ,,Het resultaat is vrij gênant”, voegt ze lachend toe.

Ook de Japanners, die met zijn allen in Amstelveen wonen, werden bezocht. Veel van hen vluchtte ooit uit Japan vanwege de gigantische werk- en prestatiedruk; iets dat ze hun kinderen wilden besparen. De werkdruk lieten ze achter, maar hun andere gewoonten, waaronder een obsessieve drang naar hygiëne, werden meegenomen. Mooi om te zien vond Lauren hoe sommige Nederlanders daar dan weer op inspelen. Zo ging ze met Japanners naar een Volendamse visboer die voor zijn nieuwe klanten gemakshalve maar een cursus Japans was gaan volgen en zijn vis brandschoon en op een speciale manier gesneden aanbiedt. Met succes. De winkel staat sindsdien vol met Japanners die luisteren naar hoe de visboer zijn waar aanprijst in volzinnen Japans, inclusief Volendams accent.

