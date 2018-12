Laurie zorgt voor hét kippenvel-moment van Robinson 2018

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema’s terug op Expeditie Robinson. Let op: dit artikel bevat spoilers over de uitzending.

Hoe erg was het gekonkel?

Volledig scherm Steven Brunswijk, beter bekend als de Braboneger. © ANP Kippa Nul gekonkel vanavond. Niks, nada, niente. Loiza ging eruit en dat zag je van kilometers afstand (ongeveer vanaf de kust van Vietnam!) aankomen. Ze verliet het eiland met opgeheven hoofd. Zichzelf gebleven. Stoer. En een hoofdrol in vrijwel alle proeven. ,,Altijd eerste of tweede, verschrikkelijk sterk”, verklaarde Steven. Te goed dus. Ik vraag me af hoe zij het anders had kunnen doen. Tactischer spelen? Minder sterk in de proeven? Meer met de ‘onbekenden’ optrekken? Het blijft iets fascinerends in Robinson: sommigen zijn sterk en halen de finale (Carlos Platier), anderen bakken er in de proeven weinig van en halen óók de eindstrijd: Soundos El Ahmadi. Nog even over de kampen: wat mij betreft gaat Robinson volgende onbekende en bekende Nederlanders mixen. Te lang is er dit seizoen een kampenstrijd geweest. Veel te veel gezeur over VIPS’s en Onbekenden.

Wat zagen we in de proef?

Wie denkt er nog aan Ted de Braak? Nou ik. Minimaal één keer per jaar. Dank zij Expeditie Robinson, want daar heb je de proef met de vallende kokers. Die ken ik nog uit de jaren tachtig, de tijd dat M&M’s nog Treets heetten, aan een telefoon een draadje zat, van Pacman, Rocky & Rambo, van permanentjes, matjes en coupe soleil. En de tijd van de 1-2-3-show van…Ted de Braak, de presentator met de schitterende snor. Daar stemden hele gezinnen op af, zoals dat ook met Robinson gebeurt. Verder kunnen we nu natuurlijk veel meer met onze televisie dan toen: even stilzetten (voor koffie of kakken), terugspoelen (‘Wat zei Steven nou?) of uitgesteld kijken. Maar kandidaten het mooie: kandidaten moeten nog steeds vallende kokers opvangen, net als vanavond Laurie en Gregory. Ruim dertig jaar later heeft het spel niets aan zijn kracht verloren: je kijkt en voelt de spanning. Heerlijk dat sommige dingen hetzelfde zijn gebleven.

Wat viel er op?

Laurie! Ik moest aan de woorden van Nienke denken. ‘Ze wordt een beetje afgeschilderd als een bitch, maar dat is onterecht. Ze is cynisch maar ook humoristisch, zei Nienke over de Laurie-in-het-echie. Dat bitcherige beeld snap ik wel: Laurie is recht voor z’n raap. Ze kijkt verveeld, houdt haar humor voor de kijkers vaak verborgen, maar is volgens mij wel zichzelf. Dat is te prijzen. En ze ontdooit de laatste weken. Met vanavond als hoogtepunt. Bij het kokers vangen floepte het deksel van de kist open en verschenen daar op een iPad de beelden van haar mams die haar lieve woorden toestopte. Bam! Wég concentratie! Laurie wilde volgens mij het liefst in die kist krúipen. De tranen schoten haar in de ogen. Hoe ze terugpraatte, ja-knikte naar de kist en een handkusje gaf, terwijl onderwijl de kokers langs haar heen op de grond ploften… Proef verloren, maar zóveel gewonnen: hét kippenvel-moment van Expeditie Robinson 2018.

Hoe is het met de honger?

Wat krijgen we nou? Stonden daar nou ineens bedden? Met kussens? Stroopwafels? Melk? Zelfs een radio! Maar waarom dan? Oké Laurie had dan een proef gewonnen, maar wat hadden Gregory en Dominique dan extra gepresteerd? Eerder kregen de kandidaten ook inktvis, aardappelen, komkommer, tomaat, uien en mayonaise. Hebben ze stiekem een Jumbo gebouwd op dat eiland? Ik belde met oud-collega Guido Bindels, ook een Robinson-fan van het eerste uur. We toepen af en toe en filosoferen dan over Expeditie Robinson. Kandidaten die zomaar eten krijgen voorgeschoteld, was dat in voorgaande seizoenen óók zo? Wij dachten van niet. Is Robinson Robinson nog wel? Waar is de honger? Niemand klaagt erover en ik zie altijd rijst, bananen of cassave. En anders komen ze het eten wel brengen. ,,Zo kan ik óók nog wel meedoen”, zei mijn oud-collega die zich in dat opzicht eigenlijk alleen zorgen maakt over roken. Guido rookt namelijk ongeveer één sigaret per ademhaling. Maar ach, als de makers langs komen om beddengoed, inktvis, stroopwafels en zelfs een radio te droppen, waarom dan geen pakje sigaretten? Dat was in het boek van Robinson Crusoë wel anders. Daar meerden af en toe wat kannibalen aan…. Heel andere koek.

Quote van de week