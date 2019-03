Leaving Neverland maakt indruk op slachtoffers en muziekfans

Radio-dj Giel Beelen baarde vanochtend opzien met zijn mening over de film. Hij is ervan overtuigd dat de King of Pop kinderen seksueel heeft misbruikt, maar vindt dat hij zijn muziek gewoon kan blijven draaien want ‘er zijn ergere dingen’. „Het voelt niet echt anders. Bij mij niet. Kijk, het is ook weer niet... maar goed, dat mag je gewoon niet zeggen. Het is vreselijk wat hij gedaan heeft, maar ik zou toch willen zeggen: er zijn vreselijkere dingen. In zijn wereld...”

Zijn sidekick Jeroen Latijnhouwers was het daar duidelijk niet mee eens. „Dat moet je niet zeggen. Voor een ouder is er niets ergers.” Giel antwoordde daarop: „Maar nee, het is niet oké. Ik moet dat gewoon ook niet goed lullen.”

Slachtoffers

In de film vertellen twee mannen die tot de vriendenkring van Michael Jackson behoorden dat de zanger ze jarenlang seksueel zou hebben misbruikt. Ook komen familieleden en partners van de mannen aan het woord om te praten over de impact die het vermeende misbruik op hun leven had.

Overigens is een groot deel van de Nederlanders het eens met Beelen dat de muziek nog mag worden gespeeld op de radio. Uit een peiling van GfK onder ruim 1800 mensen blijkt dat één derde vindt dat Jackson niet langer gedraaid moet worden.

De film heeft wereldwijd tot veel controverse geleid. De Amerikaanse rapper Drake heeft een nummer, met daarin muziek van de overleden popster, van zijn setlist geschrapt na alle ophef rond Jackson. Sommige radiostations in onder meer Canada en Nieuw-Zeeland draaien de muziek van de zanger niet meer; op zeker twee plekken zijn standbeelden van Jackson verwijderd. Fans zijn woest over de film, omdat zij menen dat hun idool postuum wordt zwartgemaakt en hij zich niet meer kan verdedigen.

Hulp

Na de uitzending blijken veel slachtoffers van seksueel misbruik hulp te hebben gezocht. Zo kreeg hulplijn MIND Korrelatie vrijdagavond tijdens en na de uitzending vele tientallen telefoontjes. ,,Er belden boze fans die vroegen waarom wij ons hadden verbonden aan de film", zegt een woordvoerder vandaag. ,,Maar het merendeel van de meldingen kwam van ervaringsdeskundigen die hun verhaal kwijt moesten. Mensen die vroeger ook misbruikt zijn en bij wie de film allerlei herinneringen oprakelde.” In het weekend volgden nog zeker tientallen mails.