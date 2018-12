Leco’s kerstboom is een halfbloedje en Shelly heeft aparte oksels

Wolter Kroes (49) wil blijven zingen tot na zijn pensioen: ‘Nog 15 jaar knallen'

17:35 Wolter Kroes mag dan dertig jaar in het artiestenvak zitten, hij denkt nog lang niet aan stoppen. ,,Ik word dit jaar vijftig. Dat is een mijlpaal waar ik eigenlijk niets van wil horen. Ik wil zeker nog wel vijftien jaar doorknallen, minimaal”, zegt de zanger die dinsdag in theater Carré zijn jubileum viert.