Lee Towers komt met Koningsdaglied: ‘Zijn toe aan ontspanning en plezier’

Dit jaar geen grote shows in Ahoy, Ziggo Dome of andere felbegeerde concerthallen: corona gooide flink wat roet in het eten voor Lee Towers en duizenden andere artiesten. Natuurlijk, Towers vermaakt zich best met het digitaliseren van zijn enorme hoeveelheid beeldmateriaal en trainen doet hij ook nog elke dag. Toch had hij het liever anders gezien. ,,Ik heb van de nood een deugd gemaakt”, legt hij uit. Dus toen de Staatsloterij hem benaderde om speciaal voor Koningsdag een lied op te nemen, twijfelde hij geen moment. ,,Ze vinden mij een positief en optimistisch persoon en zagen daardoor een match. Ik had er zelf ook een goed gevoel bij, bij die campagne.” Bovendien stelt Towers dat de behoefte aan optimisme groter dan ooit is. ,,Dit lied is gemaakt om Koningsdag te koesteren. We zijn toe aan ontspanning en plezier, ook al is dat dan op afstand.” De boodschap luidt dan ook: ,,We willen Nederlanders op een gezellige en verantwoorde manier op het hart drukken om toch nog een beetje Koningsdag thuis te vieren.”

Alles uit de kast gehaald

Aan het lied, dat hij samen met Big 2 van The Opposites en soulzangeressen Berget Lewis, Leona Phlippo, Shirma Rouse maakte, gingen wel wat voorbereidingen vooraf. Towers was naar eigen zeggen met stomheid geslagen over alle ideeën. ,,Ik had dus een oranje smoking aan en droeg een oranje bril, met oranje glazen. Ze zijn echt all the way gegaan en hebben alles uit de kast gehaald.”



Dat Towers een klik met de andere artiesten had, was ook nog eens mooi meegenomen. ,,Wij kennen elkaar al lang, we komen elkaar overal tegen. Het zijn respectabele meiden, ze zijn goed in hun ding. En je moet het toch met elkaar leuk maken, he?”, klinkt het positief.



Trots op het eindresultaat is Towers zeker. ,,Het was echt even een fijne afleiding in tijden van corona. En hoewel het tijdens de opnames koud was, is het echt een mooi nummer geworden. Zeker toen ik het voor de eerste keer zag, toen kwam er echt een glimlach op mijn gezicht. “