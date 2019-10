Lee Towers raakt kijkers in Sterren op Het Doek: ‘Liefdevol naar iéder mens’

In ‘zijn’ Ahoy ging Lee Towers, die eigenlijk Leen Huijzer heet, in gesprek met Özcan Akyol, terwijl de schilders de eerste schetsen van hem maakten. Hij vertelde over zijn jeugd en dat hij uit een arm gezin kwam. ,,Als je voor een dubbeltje bent geboren, dan moet je je schikken in je lot. Ik voelde dat als vernederend en traumatisch. Ik had vier broers en nog een oudste zus en wij hebben geleerd met elkaar te overleven.”



Een van zijn broers had talent genoeg om te gaan studeren, maar dat ging niet. ,,Waar moesten we dat van betalen? We hadden geen geld. We waren al blij dat we vijftien werden, want dan gingen we centjes verdienen. Dan konden we onszelf ook bedruipen. Op die manier hebben we geleerd te overleven. Dat vervult ons nog van trots.”