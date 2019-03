Lekkende hartklep Willeke van Ammelrooy met succes gerepareerd

Hoewel de actrice zich goed voelt, moet ze het voorlopig nog wel even rustig aan doen. ,,Ik moet wel revalideren, hoor. Voorzichtig doen en geen trappenlopen en zo. Ik mag pas over een week weer onder de douche en dat soort dingen”, vertelt ze in de Telegraaf. ,,Het zal ook nog wel enige tijd duren voordat de wond geneest. Maar dat doet er niet toe, het is alleen maar positief nu.”

Vanwege de operatie heeft Van Ammelrooy ook minder gewerkt. Ze kijkt ernaar uit om de draad weer op te pakken. ,,Ik heb een aantal aanbiedingen on hold moeten zetten, maar ben nu bijna weer beschikbaar. Eerst nog even een beetje uitzieken met Marco in ons huis in Frankrijk en dan ben ik er weer”, blikt de actrice, die getrouwd is met zanger Marco Bakker, positief vooruit. ,,Ik kan wel huilen van geluk.”